Cláudio Castro pode ter vários candidatos ao Senado Divulgação

Publicado 04/05/2022

Está no gabinete do ministro Edson Fachin, do TSE, e com parecer favorável da procuradoria, um documento que vai acirrar a disputa pelo Senado. De acordo com o estudo da assessoria, se o aspira à Câmara Alta da coligação ao governo não for lá do agrado dos caciques, os partidos poderão usar seu tempo de TV para promover candidaturas próprias... ou sair da jogada, subtraindo os preciosos segundinhos. No Rio, já tem muita gente animada: embora o pleno do TSE não tenha batido o martelo, o caso é dado como favas contadas. Só no caso do governador Cláudio Castro (PL), além de Romário (PL), estão sendo trabalhados os nomes de Daniel Silveira (PTB), Tunico de Souza (PROS), e Marcelo Itagiba (Avante) — para alavancar o presidenciável André Janones. Sem contar Washington Reis (MDB), cotadíssimo também para o posto de vice. A possibilidade de não ceder o tempo de TV ao candidato oficial é estudada como forma de apoiar André Ceciliano (PT).





Via da esquerda também segue engarrafada

Carlos Siqueira, Lula e Marcelo Freixo: fechados na candidatura pelo Governo do RioRicardo Stuckert / Divulgação

Se o campo de Cláudio Castro está atravancado,o de Marcelo Freixo (PSB) também não está livre. No mesmo partido do aspira a governador, Alessandro Molon não pretende abrir mão — já que está à frente de Ceciliano nas pesquisas. E hoje é o lançamento deum manifesto feminista em prol de Luciana Boiteux (PSOL), com mais de 400 assinaturas. Para desagrado de defensores do petista, no congresso do PSB, Lula deixou claro que o apoio a Freixo é para valer e independe do Senado. Já o presidente nacional do PSB Carlos Siqueira está fechado com Molon.

Picadinho

Nascido em reuniões de acolhimento da ONG Pela Vidda, que atende pessoas com HIV, "Cuidado quando for falar de mim" estreia nesta sexta-feira na Sede das Cias, na Lapa.

Escrito por Luciana Costa, o livro "Um amor de gênio", sobre a série dos anos 1960, será lançado hoje, na estação Net Rio.

O jornalista Marlon Brum entrevista hoje, no Estúdio B, a partir de 18h, o pré-candidato ao governo Rodrigo Neves (PDT).

A partir de amanhã, na Biblioteca do Parque Lage, a Escola de Artes Visuais vai expor imagens, cartazes e documentos históricos mostrando o diálogo entre a EAV e a sociedade.