Sindicato vai lançar selo Calçada LegalDivulgação

Publicado 04/05/2022 11:00

O Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (SindRio) vai lançar o selo Calçada Legal, para identificar estabelecimentos que cumprem as regras do uso de mesas e cadeiras no passeio — ou seja, deixando um espaço de pelo menos 1,2 m para os pedestres. Na outra ponta, o autor da lei, o vereador Rafael Aloisio Freitas, quer facilitar o processo de licenciamento. Ele propõe que entre os documentos exigidos, seja apresentado um croqui, e não uma planta baixa.