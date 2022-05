Tia Surica vai cantar com a banda Nave de Prata - Divulgação

Publicado 04/05/2022 10:00

A matriarca da Portela Tia Surica, estrela das redes da prefeitura, vai mostrar seu lado cantora, num tributo à música mineira e ao Clube da Esquina. Ela foi convidada pela banda Nave de Prata para uma canja no Teatro Rival, no sábado.

Os músicos, todos jovens do subúrbio carioca que estudaram juntos, lançaram no começo deste ano o single “Sem fruto ou beija-flor”. Eles são: Igor Sebastian (baixo e vocal; na foto com Tia Surica), Raphael Guimarães (teclados e Vocal), Heitor Mendes (guitarra e violão), Gustavo Mesquita (baixo) e Fellipe Almeida (bateria e percussão).