Deputado Luiz Paulo lecionando na Escola do Legislativo, onde foi aluno - Divulgação

Deputado Luiz Paulo lecionando na Escola do Legislativo, onde foi alunoDivulgação

Publicado 04/05/2022 14:17

O deputado estadual Luiz Paulo retomou, na última quarta-feira (27), uma antiga paixão: a sala de aula. O retorno foi na Escola do Legislativo, ministrando a disciplina "Prestação de Contas e Controle Externo da Administração Pública", do curso de Pós-Graduação em Gestão no Poder Legislativo.

Com formação em Engenharia Civil pela UFRJ e mestrado em Transportes pela COPPE-UFRJ, o deputado também fez outras especializações. Entre elas, MBA — um tipo de Pós-Graduação — em Formação Política e Processo Legislativo pelo Ibgen e pela própria instituição onde agora leciona.

"Tive a felicidade de voltar a exercer uma das atividades que mais me dão prazer. Convidado que fui pela Escola do Legislativo, aceitei prontamente o desafio de voltar à sala de aula”, declarou Luiz Paulo, que considera o ato de lecionar uma oportunidade única de trocar experiência, transmitindo e adquirindo conhecimento simultaneamente. "Não tenho dúvidas que serão meses revigorantes”, completou.