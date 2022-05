Marcelo Freixo e Antonia Pellegrino com o casal Lula e Janja - Ricardo Stuckert / Divulgação

Marcelo Freixo e Antonia Pellegrino com o casal Lula e JanjaRicardo Stuckert / Divulgação

Publicado 20/05/2022 09:00

Apesar das declarações do secretário nacional de Comunicação do PT, Jilmar Tatto, colocando a parceria do partido com Marcelo Freixo (PSB) no fio da navalha, o aspira ao Palácio Guanabara segue confiante em ser o nome de Lula no Rio de Janeiro. E não só por ter sido uma das seletas seis figuras fluminenses convidadas ao casamento do presidenciável — junto com André Ceciliano, Benedita da Silva, Lindbergh Farias, Wadih Damous e Omar Monteiro, dono do bar no Santo Cristo que leva o seu nome. Ontem, o Lulaverso — plataforma para impulsionar o petista no mundo digital, por memes, gifs e afins — distribuiu uma foto dos dois pré-candidatos juntinhos na boda. Na legenda, conhecida pelas acirradas disputas entre correntes, já tem quem identifique como "quinta coluna" os defensores de palanques múltiplos no estado. Na troca de farpas, o discurso em comum é que André Ceciliano continua uma prioridade — ao Senado.

Lição de política

Lição de uma raposa da política, cujo partido está na base do presidente Jair Bolsonaro: mesmo em tempos de polarização, se Lula oferecer um aperto de mão, o gesto deve ser imediatamente aceito. Para Bolsonaro, idem.

Olhos eletrônicos em Itaboraí

Como presente pelos 189 anos, Itaboraí vai ganhar um sistema de segurança pública, o famoso big brother. A empresa que faz o monitoramento na vizinha rica Niterói garante instalar 100 câmeras nas principais vias do Centro.

Picadinho

O vereador Luiz Ramos Filho entrega esta noite a medalha Pedro Ernesto a Vânia Aieta e o título de cidadão honorário a Marcelo Weick. Os dois são renomados juristas.

O escritório Stamato, Saboya & Rocha Advogados arrecada roupas de frio. Para doar, é só ligar para: (21) 3553-3000.

Hoje, a Rodoviária do Rio e outros dez terminais no país terão o Dia D de mobilização para um trânsito mais seguro.

Dobrada do PSD-RJ, Renan Ferreirinha e o aspira à Alerj Walter Leiras vão amanhã a São Paulo para um evento da Rede de Lideranças Raps. Lá, encontram Tábata Amaral.