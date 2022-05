O ex-governador Anthony Garotinho - Foto/Rede social

Publicado 19/05/2022 16:51

Já com o sinal verde do União Brasil para se apresentar como pré-candidato ao governo do Rio , Anthony Garotinho entrou em modo de ataque: em um vídeo nas suas redes sociais, ele conta que deixará a Radio Tupi já a partir de sábado (20) — e acusa o chefe do Palácio Guanabara e líder na última pesquisa Genial/Quaest, Cláudio Castro (PL), de ter pedido sua cabeça à emimssora.

Na transmissão, o campista afirma que a futura ex-casa chegou a enviar um comunicado atribuindo sua saída a um pedido de demissão — que ele nega. O campista diz ainda ter uma troca de mensagens com a chefia na qual questiona por que não poderia se manter à frente do "Fala Garotinho" até o dia 30 de junho. No calendário eleitoral, a data é o limite para apresentadores deixarem os postos em veículos de comunicação, caso pretendam se candidatar.

"Fui retirado do ar covardemente, sem nenhuma explicação, pelo WhatsApp. Mas Deus é grande e fará justiça na hora certa", diz ele.