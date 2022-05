Petrobras lidera a lista da Dívida Ativa do RJ - Daniel Castelo Branco

Publicado 20/05/2022 08:00

Em apenas um ano, a Dívida Ativa do estado cresceu R$ 4 bilhões, passando de R$ 118 bilhões (2020) para R$ 122 bilhões (2021). Um levantamento do gabinete de Eliomar Coelho (PSB) mostra que o pódio é do setor petroleiro. A Petrobras, que recentemente informou o pagamento de R$ 48,5 milhões em dividendos aos acionistas, lidera o ranking, com R$ 10,6 bilhões. Ela é seguida pela Refinaria de Manguinhos (R$ 4,9 bilhões), e pela Arrows (R$ 2,4 bilhões). A Alerj já tem uma CPI para esmiuçar a conta do calote.