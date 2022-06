Marcos Uchôa em evento organizado em Paraty pela fundação do PSB - Reprodução / redes sociais

Publicado 19/06/2022

Ele bem que resistiu às redes sociais durante a carreira no jornalismo, mas agora que largou o microfone, o pré-candidato a federal Marcos Uchôa aderiu ao Twitter. Em seu perfil criado no começo do mês, o aspira do PSB mistura política e pitacos esportivos — resultado da experiência em 10 olimpíadas e oito copas. O começo foi auspicioso: já acumulou cerca de 45 mil seguidores.