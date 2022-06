Rosenverg Reis e o prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, o Waguinho - Reprodução / redes sociais

Publicado 18/06/2022 14:13 | Atualizado 18/06/2022 14:15

O presidente fluminense do União Brasil, o prefeito Wagner Carneiro (Belford Roxo), está empenhado em fazer de Rosenverg Reis (MDB) o próximo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ele está em contato com todos os dez deputados da bancada pedindo votos para o irmão do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.

Waguinho aponta que seu candidato vem de uma grande família política do Rio, acumulando experiência tanto na Assembleia Legislativa como no Poder Executivo.

"Ele é a pessoa mais preparada, pois entende as dificuldades pelas quais passam as prefeituras. Precisamos ter no TCE pessoas com uma visão realista, que entendem o que os prefeitos passam", diz ele, ressaltando que a maioria das cidades não tem arrecadação relativa a royalties de petróleo.

A disputa pela vaga decorrente da aposentadoria de Aloysio Neves está acirrada. Além de Reis, também se candidataram o líder de governo, Márcio Pacheco (PSC), Alexandre Freitas (Pode), Dr. Deodalto (PL), os servidores Hans Springer e Hélcio Oliveira, e Val Ceasa (Patriota) — tido, nos bastidores, como o maior concorrente. Como contou a colunista Berenice Seara, Eduardo Paes também está pedindo aos deputados do PSD que optem por Rosenverg.