Pastor Everaldodivulgação

Publicado 17/06/2022 17:01

O ex-deputado e presidente nacional do PSC Pastor Everaldo não precisa mais usar tornozeleira eletrônica. O político cumpre uma série de medidas cautelares desde julho do ano passado, depois de ficar cerca de 11 meses preso preventivamente no âmbito da operação Tris in Idem, que investigava supostos esquemas de corrupção no governo Witzel.

Não é agora, no entanto, que Everaldo volta ao comando efetivo da legenda que conquistou o Governo do Rio em 2018. A medida que o impede de frequentar repartições públicas — incluindo partidos políticos — continua em vigor. Ele, no entanto, já pode viajar para fora da cidade do Rio de Janeiro.