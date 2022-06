A Grande Rio sagrou-se campeã no Carnaval que desfilou em abril - Alexandre Macieira/Prefeitura do Rio

Publicado 17/06/2022 09:00

O Carnabril não foi apenas a volta do samba à Sapucaí, depois de um cancelamento e um adiamento por causa da pandemia. Além da redenção, a festa fora de hora também ajudou a impulsionar a receita do ISS de turismo no Rio. Dados compilados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS) em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo (Setur) mostram que houve um crescimento de 104,5% na arrecadação entre dezembro de 2021 e abril de 2022 em relação ao ano anterior — sendo que quase metade (47,4%) ocorreu nos dois meses em que Momo reinou na cidade. Mas, apesar do empurrãozinho, não há planos para um repeteco no ano que vem (de preferência, sem o fantasma da Covid-19). Segundo Antonio Mariano, chefe da Setur, o calendário de grandes eventos está consolidado. O desafio é manter o Rio como destino de pequenos congressos e feiras, movimentando hotéis e restaurantes o ano inteiro.

Palavras ao vento

Como quem não quer nada, durante esta semana, André Ceciliano (PT) chamou o colega Dr. Serginho — ex-secretário de Ciência e Tecnologia — de "presidente". Seria mais um aspira a sucedê-lo no comando do 8º andar da Alerj?

Com o pé no acelerador

O braço de aceleração de campanhas da Baselab — agência fincada no campo progressista — está comemorando a formação de 300 candidatos para as eleições de 2022. A turma se espraia por 17 partidos, em todo o país.

Picadinho

O projeto Cria, idealizado por Leonardo Lichote, leva nomes da MPB ao subúrbio carioca. Teresa Cristina, Fernanda Abreu e Zélia Duncan são algumas das convidadas.

Resende e Angra dos Reis vão receber, sábado e domingo, os Cortejos Circenses do Projeto Caravana Carequinha.

O Ministro do STJ Luis Felipe Salomão e o juiz Daniel Vargas lançam o livro "Eleições Brasileiras".

Fernando Magalhães, mestre em Ciências do Meio Ambiente pela UVA, assumiu a presidência da Comissão de Direito dos Desastres e Defesa Civil da OAB-RJ.