CPI dos Trens: Deputados avaliam em vistoria que ramal de Belford Roxo é o mais degradado do sistema ferroviárioDivulgação/Alerj

Publicado 17/06/2022 08:00

A CPI dos Trens ainda tem muita quilometragem pela frente — mas ao menos um projeto de lei deve surgir da comissão. Representando Eliomar Coelho (PSB), o assessor Thiago Prata, o Pratinha, foi abordado por seguranças da concessionária enquanto filmava a estação durante uma vistoria. A turma da Assembleia não gostou nem um pouco do que viu, e planeja propor uma norma garantindo a qualquer cidadão registrar as condições do modal. A ideia, claro, não abrange filmagens profissionais — que precisam de autorização.