Ivanir dos Santos e NegrogunDivulgação

Publicado 16/06/2022 07:00

A ideia de lançar a pré-candidatura de Cabo Daciolo ao Senado foi muito mal recebida por setores do próprio PDT. Presidente do Movimento Negro, Negrogun defende o nome do Babalawô Ivanir dos Santos como uma decisão "irreversível", lembrando ainda que o primeiro senador preto do Rio foi eleito pela legenda — Abdias do Nascimento. Aliás, o lançamento de Ivanir é no dia 28.