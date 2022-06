Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia - Banco de imagens

Publicado 16/06/2022 08:00

A Câmara de Vereadores, pelo visto, não está lá com tanto prestígio com o governo Eduardo Paes (PSD). De acordo com um levantamento do gabinete de Teresa Bergher (Cidadania), das 88 ações com dotação orçamentária totalmente zerada, 73 (!) tinham recursos previstos na LOA deste ano justamente graças a emendas parlamentares. Entre as ações que estão sem um centavo sequer, há investimentos em creches, capacitação e qualificação das pessoas com deficiência e capacitação dos servidores concursados.