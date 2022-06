Babi Cruz e Alexandre Freitas - Divulgação

Publicado 16/06/2022 11:00

Na empreitada para tentar trocar a Assembleia Legislativa pela Câmara dos Deputados, Alexandre Freitas (Podemos) está em conversas para uma dobradinha com a empresária e produtora Babi Cruz. Mas a mulher do sambista Arlindo anda cotada para voos mais altos no partido. A presidente nacional Renata Abreu esteve no Rio na semana passada, e expressou a vontade de lançar uma candidatura feminina ao Senado. Adivinha qual foi o nome mais citado?