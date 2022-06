Cláudio Castro participa de evento em Campos - Philippe Lima/Governo do RJ

Publicado 16/06/2022 09:00

A véspera do feriado testou as habilidades de malabarista de Cláudio Castro (PL). No palco da inauguração de obras há muito aguardadas no Parque Saraiva, em Campos, ele foi uma das pessoas contempladas com uma fatia de torta de climão servida pelo ex-secretário de Governo, Rodrigo Bacellar (PL). Com o prefeito Wladimir Garotinho (União) a poucos metros, o deputado disparou uma série de acusações contra o clã adversário — levando o desafeto a cochichar com o governador e quase abandonar o evento no meio. Antes do quiproquó, o chefe do Palácio Guanabara já tinha dado outra mostra de destreza. Quem fez questão de acompanhá-lo bem longe da Baixada Fluminense foi Washington Reis. Tudo bem que na agenda estava uma visita à ponte Divair Alves de Oliveira — pai do ex-prefeito. Mas o afã de ir ao Norte Fluminense foi visto como marcação de posição — afinal, o emedebista, na disputa pela vaga de vice, já estará com Castro no sábado.





Agora vai!

Lembram do caso da ambulante, que está sem vender — e doar — seus pãezinhos em Copacabana por não conseguir renovar a licença? O próprio Eduardo Paes mandou uma mensagem para ajudar Verônica a poder retomar o trabalho.

Turismo capacitado no Legislativo

No fim do mês, a turma que toca as ações de Turismo no estado vai oferecer palestras e mesas de discussão (além de visitas a equipamentos como BioParque e AquaRio) a vereadores que trabalham com o tema nas Câmaras.

Picadinho

De hoje a domingo, acontece o Mercado de Vinhos em Petrópolis. Os visitantes podem degustar vinhos e espumantes, e levá-los para casa a preços promocionais.

As inscrições do Prêmio Heloneida Studart 2022, promovido pela Comissão de Cultura da Alerj, vão só até o dia 30.

Hoje (quinta 16), a cantora Fernanda Santanna homenageia Elis Regina no show "Saudade do Brasil", no Dolores Club (Lapa).

Numa parceria firmada com o Senac, a Comercial Milano passará agora a fazer o treinamento dos jovens aprendizes que ingressarem na entidade.