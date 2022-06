Paulo Ramos (PDT) faz alerta - Divulgação/Câmara

Publicado 17/06/2022 11:00

O deputado Paulo Ramos (PDT) não vai tentar renovar a estadia em Brasília. Depois de um mandato como federal, nas eleições deste ano, ele mira no retorno à Alerj. Com uma atuação forte junto a sindicatos e servidores, o PM da reserva sente que o espaço ficou vago. Aliás, é na sede do Legislativo fluminense que ele faz, na semana que vem, uma audiência sobre o serviço da Enel.