Leila do Flamengo Maywald foi nomeada gerente do parque do AterroReprodução / redes sociais

Publicado 18/06/2022 08:00

As brigas em aplicativos de mensagens não se restringem aos famigerados grupos de família. Nomeada como gerente do Parque do Flamengo, Leila, ex-vereadora que leva o bairro no nome, foi expulsa da comunidade criada para moradores trocarem informações sobre ocorrências em Laranjeiras, depois de partir para cima de uma adversária política. O moderador deixou claro: "Desavenças e problemas devem ser resolvidos por outros meios".