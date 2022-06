O pré-candidato do PSD ao governo Felipe Santa Cruz - Reprodução / redes sociais

O pré-candidato do PSD ao governo Felipe Santa CruzReprodução / redes sociais

Publicado 18/06/2022 09:00

Uma ideia um tanto incendiária surgiu no QG do PSD — que, se concretizada, vai dar um sacode na corrida pelo Governo do Rio. Um dos nomes ventilados para vice de Felipe Santa Cruz é o da vereadora Teresa Bergher. O potencial explosivo nem é exatamente o pavio sabidamente curto da parlamentar no quinto mandato. Muito menos sua orientação ideológica, já que seu trânsito vai da esquerda à direita: além de presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, ela é conhecida por sua marcação cerrada no campo da responsabilidade fiscal. A grande questão é que a ex-tucana é filiada ao Cidadania — partido que esteve com Eduardo Paes em 2018, mas de aliança trocada com Rodrigo Neves (PDT) nesta eleição. Sem falar no outro lado da federação, o PSDB — que ainda namora a ideia de emplacar Cesar Maia como vice de Marcelo Freixo (PSB). Ou seja: para conseguir Teresa, Paes teria que dar um strike duplo nos adversários de Santa Cruz.

Sem tornozeleira — mas sem a caneta do PSC

Afastado do comando efetivo do PSC desde sua prisão em 2020, Pastor Everaldo teve uma vitória na Justiça que, no entanto, deixou um gostinho amargo. Embora o cacique tenha sido liberado do uso da tornozeleira eletrônica — e esteja em pleno gozo dos direitos políticos —, a cautelar que o impede de se aproximar da sede da legenda ainda está valendo. E ele pretende se candidatar a deputado federal este ano. Ou seja: se nada mudar até meados de agosto, Everaldo só vai poder participar das convenções... por procuração.

Picadinho

Hoje, o MAM Rio inaugura as Residências Incluir, voltada para pessoas com deficiência que atuam na área da cultura, e Germinadora, para jovens entre 16 e 18 anos.

O advogado Luiz Mantovani tomou posse como conselheiro da Associação Nacional da Advocacia Criminal (Anacrim/RJ).

Amanhã, tem samba com arraiá na quadra da Unidos da Tijuca. Além da feijoada a R$ 25, haverá barraquinhas típicas.

Hoje, o Bangu Shopping, vai receber mais uma edição da Feira de Adoção RJPET. O evento vai reunir cerca de 20 cães e gatos que estão em busca de um lar.