Lourival Casula e Marcelo Delaroli, vice e prefeito de Itaboraí - Reprodução / redes sociais

Publicado 22/06/2022 09:00

Uma das alianças mais improváveis das eleições de 2020 chegou ao fim. A edição de segunda-feira (20) do Diário Oficial de Itaboraí exonerou, de uma só tacada, 30 servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico — incluindo o próprio responsável pela pasta, o vice-prefeito Lourival Casula (PT). O relacionamento com o prefeito Marcelo Delaroli (PL) já vinha se desgastando — afinal, o petista caminha com Marcelo Freixo (PSB) enquanto o alcaide, claro, defende a reeleição do companheiro de partido Cláudio Castro. A gota d'água foi uma reunião política realizada no dia anterior em prol do pré-candidato a estadual Ricardo Geranius. Não é segredo que a cidade tem um aspira "oficial" à Alerj, e com o mesmo sobrenome do chefe do Executivo — Guilherme Delaroli. As políticas que uniram o PT ao PL há dois anos, no entanto, seguem em frente: a moeda social Pedra Bonita já está implementada e o ônibus com tarifa zero deve ser viabilizado no ano que vem.

Ponte Rio-Niterói

Primeira vereadora negra da antiga capital do estado do Rio, Verônica Lima vai receber a maior honraria da Câmara do Rio. Na sexta-feira, Tainá de Paula entrega a Medalha Pedro Ernesto à pré-candidata a deputada estadual.

Aspirações artísticas

Quem também dá as caras em "Arcanjo renegado", que usa o Palácio Tiradentes como locação, é o diretor da Alerj, Wagner Victer. Consultor da série — e fã de Hitchcock, Tarantino e Stan Lee — ele garantiu uma pontinha na produção.

Picadinho

Hoje, às 19h, o IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio realiza o webinar "Como revolucionar a Gestão da Experiência do Cliente?". Inscrições no site da instituição.

Estão abertas até o dia 26 as inscrições para a Mostra Tendências, que fará parte do 4º Encontro de Poetas Populares.

Vice- presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basílio passou a compor o Conselho Firjan de Mulheres, criado esse ano.

Inspirado no conto "A noiva da morte", de Nelson Rodrigues, o espetáculo "Delicado" se apresenta às quintas de junho na sede da Cia dos Atores, na Lapa.