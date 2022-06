Já tem (muita) gente na Assembleia Legislativa dando a eleição de Márcio Pacheco (PSC) ao Tribunal de Contas do Estado, amanhã, como favas contadas. Com a renúncia de Val Ceasa (Patri) à candidatura, em um acordo selado na tarde de ontem no Palácio Guanabara, Rosenverg Reis (MDB) perdeu a dianteira conquistada no fim de semana. O irmão do ex-prefeito de Duque de Caxias havia ganhado o apoio explícito do União e do PSD — e o nem tão explícito assim suporte de bolsonaristas. Pesou, no entanto, a rejeição que parte da classe política tinha a concentrar tanto poder nas mãos de um só clã. Afinal, Washington Reis continua sendo o nome mais citado como vice na chapa de Cláudio Castro (PL) pela reeleição. Resta saber como a família vai encarar a puxada de tapete. Por enquanto, Rosenverg continua candidatíssimo à corte que avalia as contas de 91 municípios do estado e do próprio governo. Mas a ala pragmática aposta em uma solução sem conflitos.