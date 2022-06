O ex-chefe da Polícia Civil, com o figurino de "Arcanjo renegado" - Divulgação

Publicado 21/06/2022 07:00

Pré-candidatíssimo a deputado federal pelo PROS, o ex-chefe da Polícia Civil Marcus Vinícius Braga vai ter muito tempo de TV a partir de agosto. E não por causa do horário eleitoral. É que sua experiência na Core o ajudou a viver, na nova temporada de "Arcanjo renegado", um caveira do Bope. Muitos policiais participaram do programa, no qual ele fará o tenente-coronel Lobo.