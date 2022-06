Vereador Gabriel Monteiro é investigado pelo Conselho de Ética da Câmara do Rio - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 20/06/2022 16:01

O vereador Gabriel Monteiro (PL) pediu ao Conselho de Ética da Câmara — que investiga uma denúncia por quebra de decoro parlamentar — para transmitir ao vivo seu depoimento marcado para esta quinta-feira (23). Além de fazer a solicitação pelos canais oficiais, ele também compartilhou um post em seu perfil, marcando os colegas que integram o colegiado.

"Não ataquem ninguém, só peçam democraticamente! Dependemos deles!", escreve ele aos seguidores.

De acordo com o colegiado, o pedido ainda não foi analisado. A Resolução 1.133, em seu artigo 7º, parágrafo 3º, determina que os procedimentos do Conselho de Ética tramitarão em segredo até a decisão final do grupo. A adoção do sigilo é uma forma de resguardar as testemunhas, evitando constrangimentos.

Monteiro — pré-candidatíssimo a deputado federal — responde a acusações diversas, que vão de manipulação de vídeos a assédio. Ele também é investigado na Justiça, tendo sido alvo de mandados de busca e apreensão. Em sua defesa, ele sustenta ser vítima de uma campanha de desmoralização após "desmantelar uma máfia". Veja o vídeo: