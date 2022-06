Escola do Legislativo Carioca será inaugurada amanhã na Câmara - Divulgação

Publicado 20/06/2022 14:44

A Escola do Legislativo Carioca criada pela Câmara do Rio —à semelhança da que já existe na Assembleia Legislativa — vai começar formalmente suas atividades amanhã (21). E quem abre os trabalhos é a desembargadora eleitoral Kátia Junqueira, em um evento presencial mas com transmissão pela TV Câmara.

Na palestra, a se realizar às 11h, a advogada — que integra a corte eleitoral como representante jurista, após carreira nas áreas de Direito Empresarial, Civil, Constitucional, Administrativo e do Consumidor — vai falar sobre as novas alterações das regras eleitorais e a violência contra a mulher na política. Kátia Junqueira atuou como membro substituto do TRE-RJ por dois anos antes de se tornar membro efetivo, em 2020.