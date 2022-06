Combate ao racismo passa pela valorização da cultura afro, como na Pedra do Sal - Divulgação/Yuri Maia

Publicado 19/06/2022 09:00

De olho nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Prefeitura do Rio alinhavou parcerias com 22 municípios para atacar uma das mazelas da nossa sociedade. Amanhã, assinam o convênio para criar a Rede de Cidades Antirracistas: Niterói, Campos dos Goytacazes, Quissamã, Magé, Volta Redonda, Nova Iguaçu, Queimados, Arraial do Cabo, São Gonçalo, Petrópolis, Nilópolis, Japeri, Barra do Piraí, Três Rios, Quatis, Itaguaí, Barra Mansa, São João da Barra, Macaé, Paraty, Paty do Alferes — e Salvador. Segundo Jorge Freire, idealizador do Pacto de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, a ideia é promover cooperação técnica, além de apoiar a criação de órgãos para pensar políticas públicas na área — desde educação, saúde e esportes até ciência e segurança. E cultura, claro, valorizando as periferias e tradições afro-indígenas. "O Rio precisa tomar a liderança na promoção da igualdade racial", diz o secretário de Governo, Tony Chalita.

Feriadão com a agenda cheia

Quando o domingo chegar ao fim, o ex-secretário de Meio Ambiente Eduardo Cavaliere terá participado de quatro agendas com o antigo chefe — e padrinho político — Eduardo Paes. A pasta pode estar sob a batuta de Nilton Caldeira (PL), mas as 18 obras lançadas ao longo do feriado foram planejadas ainda na gestão do hoje pré-candidato a estadual. Aliás, vale lembrar que, a partir do dia 2, candidatos não podem mais comparecer a inaugurações.

Chegou ao síndico

A disputa pela vaga do TCE subiu de patamar. O presidente do União Brasil está pessoalmente empenhado em fazer de Rosenverg Reis o próximo conselheiro. Waguinho está em contato com os dez deputados da bancada.

Destino da turma da Saúde

Por pouco o atual e o ex da Saúde federal não se esbarram em São Gonçalo. Eduardo Pazuello foi conferir os tradicionais tapetes de sal na quinta-feira; no dia seguinte, Marcelo Queiroga incluiu a cidade em seu rolê no Rio.

Picadinho

Com objetivo de criar mais oportunidades para artesãos, a Faerj reinaugurou a nova Loja Colaborativa no Recreio Shopping Center — agora com 150m².

Até o dia 26, no Teatro do Vidigal, João Gurgel dirige as homenagens ao pai, Sérgio Ricardo. O músico faria 90 anos.

Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de canto para pessoas LGBTQIA+ na Escola de Música da Rocinha.

O escritor e compositor Marcos Bassini lança seu segundo livro, "Das Dores", uma dramaturgia que denuncia a política de extermínio nas periferias das grandes cidades do país.