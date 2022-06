Atualmente, Supera RJ inclui pagamento de até R$ 80 para subsidiar compra de gás - DIVULGAÇÃO

Publicado 19/06/2022 10:00

O Palácio Guanabara se movimenta para mudar totalmente a cara do auxílio gás incluído no Supera RJ. Nesta semana, a Alerj aprovou o projeto de lei do governo que substitui os até R$ 80 pagos no cartão por uma recarga mensal do botijão. Com a centralização da distribuição, a ideia é golpear o comércio clandestino do combustível. Os desafios à frente são dois: licitar e organizar a logística de entrega, mas também fazer com que o benefício efetivamente chegue à população: ainda há 35 mil cartões esperando para serem retirados.