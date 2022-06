O presidente da CCJ, Márcio Pacheco - Julia Passos / Alerj

Publicado 20/06/2022 18:35

Val Ceasa (Patri) decidiu retirar a candidatura à vaga aberta no Tribunal de Contas do Estado. O deputado de primeiro mandato vai apoiar o líder do governo, Márcio Pacheco (PSC) e era tido como o principal concorrente a ser derrotado, pois arrebatou um apoio significativo entre colegas do baixo clero.

No fim de semana, tanto o União Brasil como o PSD — por meio dos respectivos presidentes estaduais, Waguinho e Eduardo Paes — anunciaram que estavam em contato com as bancadas em favor de Rosenverg Reis (MDB), irmão do ex-prefeito de Duque de Caxias.



No entanto, no domingo (19), o governador Cláudio Castro (PL) passou a telefonar à base pedindo votos a Pacheco — de quem foi chefe de gabinete —, gerando uma crise com uma das principais famílias políticas do estado.

A princípio, a votação no plenário da Alerj está marcada para quarta-feira (22). E, se antes o resultado ainda parecia incerto, os ventos agora sopram muito favoravelmente ao líder do governo.