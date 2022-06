Se a defesa de candidatura própria do União Brasil encontrava fortíssimos adversários dentro do próprio partido, as movimentações de Cláudio Castro (PL) em favor de Márcio Pacheco (PSC) para a vaga do TCE chacoalharam o tabuleiro. O partido estava comprometido com Rosenverg Reis (MDB), deixando vários de seus integrantes em uma posição desconfortável. Agora, antigos defensores fervorosos de uma aliança com o Palácio Guanabara já não estão mais tão animados. Quem ganha é Anthony Garotinho.