Operação do Detro na Rodoviária Novo RioMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 21/06/2022 11:00

Desde segunda-feira (20), o Detro — responsável, entre outras coisas, por garantir que não haja veículos fazendo o transporte de passageiros entre cidades do estado de forma irregular — tem um setor específico para investigar denúncias de corrupção no órgão. O setor de compliance, ou melhor, a Unidade de Gestão de Integridade, é formado por cinco servidores e é ligado à Corregedoria. A criação da área foi feita sob a orientação da Controladoria Geral do Estado.