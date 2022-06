Márcio Pacheco ( PSC) abraça Val Ceasa (Patriota) - Divulgação

Publicado 22/06/2022 15:49

As articulações do governador Cláudio Castro em favor de Márcio Pacheco (PSC) deram resultado: o líder de governo foi eleito ao cargo de novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado na sessão que deu início aos trabalhos na Alerj, nesta quarta-feira (22).

A disputa, inicialmente entre sete candidatos, foi reduzida a seis quando um servidor do Tribunal recebeu um parecer negativo. Dos que restaram, Val Ceasa (Patriota), Alexandre Freitas (Podemos) e Deodalto (PL) abriram mão. Durante o fim de semana, a postulação de Rosenverg Reis (MDB) ganhou musculatura com o apoio do PSD de Eduardo Paes e do União Brasil de Waguinho. No entanto, o próprio Cláudio Castro entrou no jogo intercedendo a favor de Pacheco, de quem foi chefe de gabinete, garantindo a sua vitória.

A vitória de Pacheco rendeu até um abraço de Val Ceasa (Patriota), que chegou a liderar as apostas. Entretanto, a pedidos do governador, abriu mão da candidatura. Depois de confirmar o resultado, caberá à Casa sabatinar Márcio Pacheco.