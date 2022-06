Plenário do Palácio Pedro Ernesto - Renan Olaz/CMRJ

Plenário do Palácio Pedro ErnestoRenan Olaz/CMRJ

Publicado 22/06/2022 11:00

Os vereadores do Rio que preparem as garrafas de café, latinhas de energético e lanchinhos: a sessão de amanhã promete ir longe… É que o presidente da Casa, Carlo Caiado, está de viagem marcada. E, com isso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias terá que ser votada ainda nesta semana. Quem conhece o funcionamento das coisas na Cinelândia garante a sessão vai varar a noite. Já a semana que vem não deve ter qualquer projeto polêmico, em clima de pré-recesso.