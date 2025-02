Publicado 27/02/2025 05:00

Aproveitando a época do Carnaval, onde os casos de desrespeito ao corpo da mulher aumentam, o governador Cláudio Castro assinou decreto regulamentando o protocolo "Não é Não! Respeite a Decisão", com procedimentos para prevenir e enfrentar a violência contra as mulheres em espaços públicos. Na mesma ocasião foi lançada a campanha de mesmo nome, contra assédio a meninas e mulheres no Carnaval. As peças informam os canais de ajuda, como a Central 190, e o aplicativo gratuito para celular Rede Mulher. A atriz e rainha de bateria Viviane Araújo é a estrela da campanha. "As mulheres merecem respeito, em qualquer lugar, com qualquer roupa. Lembrando: pediu para parar, parou. Não é não. Respeite a decisão", declarou.

Andamento das obras de Angra 3 é questionado

A usina Angra 3 terá capacidade para atender 4,5 milhões de pessoas - Divulgação/Eletronuclear

A usina Angra 3 terá capacidade para atender 4,5 milhões de pessoasDivulgação/Eletronuclear

O presidente da Frente Parlamentar Mista da Tecnologia e Atividade Nuclear, deputado Julio Lopes, e a bancada do Progressistas do Rio, em reunião com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, questionou a demora da usina de Angra III, na Costa Verde do Rio. "Já foram investidos cerca de R$ 11 bilhões. Vamos pedir ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para acelerar o processo", afirma Julio.

Governo do Rio lança 650 cursos para servidores estaduais

A Secretaria de Estado da Casa Civil lançou o Plano Central de Capacitação de Pessoas 2025 com uma lista de aproximadamente 650 cursos gratuitos, de diversas entidades educacionais públicas e privadas, para servidores estaduais. Entre eles, Licitações e Contratos, Gestão de Projetos e E-social.

Filtros de barro para aliviar o calor

A Prefeitura do Rio, por meio do Programa Territórios Sociais, do Instituto Pereira Passos e das secretarias municipais de Saúde e Assistência Social, entregou, na Fiocruz, filtros de barro a centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social para expandir o acesso à água potável.

PICADINHO

O jornalista André Luis Mansur lançou 'Machado de Assis, um escritor carioca', com imagens da vida do autor e as homenagens posteriores à sua morte.



O bloco Vizinhos do Pinel fará desfile com o tema 'Volta Villa-Lobos!' e um abraço simbólico ao teatro, fechado desde 2011. Amanhã, a partir das 19h.



O Shopping Fashion Mall, em São Conrado, promove, até amanhã, campanha de arrecadação de material escolar para a ONG TMJ Rocinha.