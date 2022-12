Alunos e escolas fluminenses premiados em evento científico - foto de divulgação

Alunos e escolas fluminenses premiados em evento científicofoto de divulgação

Publicado 01/12/2022 20:20 | Atualizado 01/12/2022 20:38

Desde 2014 são destacadas ações na área de sustentabilidade e inovação como forma de incentivar ações transformadoras que reflitam na sociedade. A premiação aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Primeiro lugar

No Estado do Rio de Janeiro, o topo da premiação ficou com o grupo “Elementares”, do Colégio Estadual Monsenhor Barenco Coelho, em São Gonçalo, com a supervisão da professora Renata Motta. O projeto premiado busca aumentar a variedade de alimentos no cardápio da escola, que permite a produção integrada entre peixes e hortaliças. Para viabilizar chegaram a criar um clube de jardinagem. O que é colhido já é utilizado na merenda escolar.

“O mais importante desse projeto é olhar o brilho no olhar dos meus alunos. Nossa escola fica em uma região carente de São Gonçalo e a questão alimentar é uma grande dificuldade desde a pandemia”, relata a professora Renata Motta.



Campeão Carioca

Já o campeão do município do Rio de Janeiro foi o grupo “Meninos de Ouro”, da Escola Municipal Cardeal Leme, em Benfica, que criou uma campanha de conscientização para o descarte correto de detritos. O time mostra como transformar lixo seco em jogos, objetos decorativos. E, além disso, desenvolveu para a escola uma lixeira que simula uma cesta de basquete.

“A parte mais difícil na construção desse projeto foi mapear os problemas em relação ao descarte do lixo. Nossos alunos trabalharam os problemas relacionados ao lixo seco foram criando as soluções para incentivar o correto descarte. Toda a parte criativa ficou com eles”, celebra a professora Clara Gama.