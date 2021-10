Advogado Mateus Terra - Divulgação

Advogado Mateus TerraDivulgação

Publicado 04/10/2021 04:00

Rio - "Fiz uma compra de uma antena numa propaganda que vi no Instagram. Paguei pelo Mercado Pago e até hoje não recebi o produto. Dizem que não encontram a minha compra e não consigo contato com a empresa. O que fazer?" (Edson Alexandre – Botafogo - Rio).



Em primeiro lugar, é muito importante verificar quem é o vendedor antes de realizar compras pelo Instagram e outras redes sociais. O advogado Mateus Terra, lembra que houve um imenso aumento em problemas com produtos, entregas, e até mesmo golpes neste tipo de compra, já que são geralmente compras de impulso.

Por isso, antes de comprar, é importante fazer uma pesquisa sobre o anunciante no Google e verificar se a empresa é séria. Sobre a questão do Mercado Pago, é necessário verificar se a compra realmente foi feita naquela plataforma, verificando o débito no cartão ou o CNPJ no boleto bancário.

Caso realmente tenha sido realizada pelo Mercado Pago, será necessário entrar em contato com eles novamente, enviando o e-mail de confirmação da compra e comprovante de pagamento, para que se questione a compra junto a eles.



Busque também levantar outras informações sobre a empresa anunciante, como outros meios de contato (telefones, atendimento por chat, entre outros) e tente resolver por esses canais.



Casos Resolvidos: Daniel Dutra (Americanas.com), Fátima Correia (Vivo) e Rosa Maria (Lojas Marisa)



Fale com nossos advogados: Daniel Dutra (Americanas.com), Fátima Correia (Vivo) e Rosa Maria (Lojas Marisa)Fale com nossos advogados: [email protected]

WhatsApp: (21) 99328-9328