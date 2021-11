A advogada Cátia Vita - Divulgação

A advogada Cátia Vita Divulgação

Publicado 15/11/2021 04:00

Rio - "Sou motorista de caminhão e recebo mais de dois salários mínimos. Tenho direito ao PIS?" (Ailton Braga - São João de Meriti, RJ).



De acordo com o valor da sua remuneração, você não terá direito a receber o benefício. A advogada Cátia Vita esclarece que tem direito a receber o PIS (Programa de Integração Social) quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano anterior ao pagamento do abono e recebeu, em média, até dois salários mínimos por mês e está inscrito no PIS por pelo menos 5 anos.