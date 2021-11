Advogado Mateus Terra - Divulgação

Publicado 18/11/2021 01:00

Rio - "O que devo fazer para requerer a segunda via da escritura do apartamento dos meus pais?" (Kátia Francisca Pereira, Grajaú, Rio).



Se você precisa de comprovação da propriedade do imóvel, ou precisa verificar se o registro está correto, o recomendado é pedir uma certidão do RGI (Registro Geral de Imóveis). Isso porque as escrituras, em regra, são registradas lá logo após serem feitas.

O advogado Mateus Terra esclarece que para descobrir o RGI responsável pelo imóvel, é necessário saber o bairro do imóvel. Com o endereço, basta entrar em contato com qualquer RGI do município, que eles certamente saberão informar qual é o responsável pelo endereço. Caso a escritura não tenha sido registrada, e você não tenha uma cópia para conferir qual foi o cartório, será necessário fazer uma busca nos Registros de Distribuição, referente a Escrituras Públicas realizadas pelos seus pais.