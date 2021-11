Psicanalista Renata Bento - Divulgação

Publicado 23/11/2021 04:00

Rio - "Estou em processo de separação, mas eu e meu ex-marido não conseguimos resolver algumas questões e sempre discutimos no final. Tenho dúvidas se um psicólogo, na área de família, poderia ajudar na mediação de uma separação? É possível?" (Lidia Silva, Engenho Novo).



Sabemos que um processo de separação traz muitas dúvidas, medos e dissabores. A psicanalista e perita em Vara de Família, Renata Bento, avalia que seria muito bom se ambos os envolvidos no processo de rompimento de uma relação pudessem estar em análise individual para a travessia do luto, comum após uma separação, e juntos buscarem um acordo. Assim, os dois entenderiam que terão perdas e ganhos. De acordo com Renata Bento, algum aprendizado da dissolução do casamento é preciso ter para não transformar em caos o já difícil e doloroso processo.