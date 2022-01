O advogado Paulo Klein - Divulgação

Publicado 04/01/2022 00:00

Rio - Sou testemunha de um acidente, seguido de morte. Fui notificado pela Polícia a comparecer para prestar depoimento sobre o acidente que presenciei. Sou obrigado a ir? Preciso ir acompanhado de um advogado? (Edson Júnior, Recreio)

A lei obriga a testemunha a comparecer à delegacia quando ela recebe uma notificação. Por isso, qualquer pessoa que tenha presenciado um fato criminoso é obrigado a depor sobre o que tem conhecimento, sob pena de cometer o crime de falso testemunho.



O advogado Paulo Klein pontua que, ao contrário do que se poderia entender, silenciar sobre um fato criminoso que se tem conhecimento também pode ocasionar a responsabilização por falso testemunho.

Segundo o especialista, a testemunha é obrigada a comparecer para prestar depoimento, sob pena de ser conduzida contra sua vontade para a delegacia e com o risco também de responder pelo crime de desobediência.



A testemunha não pode se negar a depor, mas aos familiares do acusado é facultada pela lei essa obrigação, salienta Paulo Klein. Entre os familiares listados pelo Código de Processo Penal estão: ascendentes ou descendentes, cônjuge (ainda que divorciado), o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado e ainda os afins em linha reta, aqueles que advêm dos cônjuges do parente consanguíneo, salienta o advogado Átila Nunes



