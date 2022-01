Reclamar Adianta

Reclamar Adianta: O que pode ser deduzido do IR?

São dedutíveis as despesas realizadas com Educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; Ensino Fundamental; Ensino Médio; Educação Superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização) e Educação profissional, compreendendo o Ensino Técnico e o Tecnológico

Publicado há 3 dias