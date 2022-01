Advogada Luciana Gouvea - Divulgação

Publicado 05/01/2022 00:00

Posso ter procuração de alguém com Alzheimer?

Meu pai está com Alzheimer e estamos pensando em preparar uma procuração para fins de pagamento de contas e para resolvermos algumas questões financeiras da família. Isso é possível? (Ana Letícia Barros, Flamengo)



É importante esclarecer que uma procuração é um instrumento para alguém, com capacidade para os atos da vida civil, dar certos poderes para outra pessoa em quem confie. Por isso, se seu pai teve a notícia de estar com Alzheimer recentemente e ainda está lúcido, é dono da própria vontade e consciente dos atos que pratica, pode sim ir a um Cartório de Ofício de Notas e fazer uma procuração pública. A advogada Luciana Gouvêa esclarece que normalmente os cartórios já tem um modelo para esse tipo de procuração que você, mas é importante que ela abranja as ações que seu pai pratica no dia-a-dia.



Se o seu pai já estiver em estágio avançado da doença, sem conseguir mais fazer as próprias escolhas quanto aos seus bens ou direitos, será necessário requerer a interdição parcial ou total dele, através de um processo judicial, explica a advogada Luciana Gouvea.