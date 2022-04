Publicado 06/04/2022 06:00

Trabalhei com carteira assinada e como autônoma. Hoje sou dona de casa, mas sempre contribui sobre um salário mínimo. Já tenho 60 anos e 15 anos de contribuição. Fui informada que só me aposento por idade com 62 anos. Posso parar de pagar o carnê, pois já completei 15 anos de contribuição? (Ivone Martins, Freguesia)



Para responder essa dúvida, é necessário fazer algumas continhas. Vamos lá! Desde o dia 1º de janeiro a idade mínima para aposentadoria – no caso das mulheres – aumentou em seis meses. Por isso, se você já tiver 15 anos de contribuição, mas não completará 61 anos e seis meses em 2022, não tem jeito. Vai precisar aguardar e esperar os 62 anos para fazer o pedido da sua aposentadoria.



Segundo a advogada Jeanne Vargas, especialista em Direito Previdenciário, se você já contribuiu pelo período de 15 anos e está próximo de completar a idade mínima para se aposentar por idade, a princípio, pode parar de contribuir.