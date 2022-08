Cátia Vita é advogada - divulgação

Publicado 08/08/2022 06:00

Gosto de fazer compras online e sempre procuro por sites que tenham produtos com os preços mais acessíveis. Como posso saber que o site é seguro? Quais os cuidados que devo tomar? Hugo Muniz, Duque de Caxias.

Nas compras feitas fora do estabelecimento comercial, sempre há um risco que muitas vezes passa despercebido. Por isso, sempre desconfie de descontos desproporcionais. “Dificilmente uma empresa anunciará produtos que irão gerar prejuízo para o próprio orçamento”, alerta a advogada Cátia Vita.

Verifique se o site disponibiliza o https na barra de endereço do seu navegador. Veja também se antes do www aparece à sigla https. Junto ao https deve aparecer o cadeado que é um indicativo de que a sua conexão está realmente segura. Caso este cadeado não apareça, evite inserir seus dados.

Antes de clicar em um link, confira se está indo para loja desejada. Muitos criminosos criam endereços semelhantes aos originais para atrair clientes distraídos, induzindo o consumidor a erro. Se certifique se a loja online disponibiliza a Política de Privacidade. Verifique também se disponibilizam contatos para atendimento ao cliente.

Por fim, não se esqueça de buscar informações sobre a reputação da loja na internet. Caso tenha disponibilidade, faça uma pesquisa no site do Tribunal de Justiça para verificar a quantidade de processo contra a empresa, salientam os advogados do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:(21)99328-9328 - somente para mensagens): Ângelo Santana (Oi), Fábio Marins (Claro), Hugo Nascimento (Sky).