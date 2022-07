Advogado Mateus Terra - Divulgação

Publicado 29/07/2022 00:00

Paguei durante cinco anos um seguro funeral. Perdi meu emprego e não tenho mais condições de

continuar pagando. É justo perder os valores que foram pagos ao longo dos últimos anos? Silvia

César, São João de Meriti.



A contratação de um seguro é feita por um período de tempo, para garantir a cobertura em caso de

ocorrência de um sinistro, ou seja, caso aconteça o que vem previsto no contrato e na apólice de

seguro. “Quando contratado, o seguro gera direitos ao contratante durante o período previsto no

contrato, considerando-se que o segurado mantenha sua obrigação de pagamento”, ressalta o

advogado Mateus Terra.



No caso da nossa leitora, como o seguro foi cancelado, infelizmente não há mais qualquer direito

junto à instituição onde o seguro foi contratado. “O valor pago foi pela disponibilidade e segurança

durante o período dos pagamentos, mas não se trata de uma compra ou de um investimento. Assim,

não há qualquer direito seu com a seguradora no caso de cancelamento”, esclarece o advogado.



