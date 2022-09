Yannick Robert, advogado - Divulgação

Fiquei interessado em um apartamento que será leiloado. No entanto, ainda estou com receio de quando eu for fechar negócio. Quais são os cuidados que eu devo me atentar na hora de assinar o contrato? Arnaldo Silva, Catete.



A aquisição de imóvel em leilão é interessante do ponto de vista financeiro, em razão de o preço ser menor que o cobrado pelo mercado imobiliário. O advogado e professor universitário Yannick Robert explica que em leilões judiciais, por exemplo, é possível arrematar o imóvel por até metade do preço da avaliação na segunda praça.

“No entanto, é necessária atenção redobrada nesse tipo de aquisição uma vez que o imóvel está indo a leilão em razão de alguma dívida do proprietário não paga e não haja risco de ser anulada a arrematação”, esclarece o advogado.



É importante ainda se assegurar que o produto do leilão seja suficiente para quitar a dívida que está sendo cobrada no processo, além de eventuais débitos de IPTU e condomínio, sob pena do arrematante ter que arcar com tais débitos.

“Outro ponto a ser destacado neste tipo de aquisição é que o imóvel pode estar ocupado pelo devedor – executado, ou terceiros, que podem dificultar e retardar a imissão na posse do arrematante”, recomenda o advogado especializado.



A falta de pagamento do financiamento imobiliário é uma das principais causas que levam um imóvel a leilão. Neste caso, o banco que financiou a aquisição da propriedade pode retomá-la se houver inadimplência, esclarecem os advogados do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



