Paulo esclarece dúvidas - Divulgação

Paulo esclarece dúvidasDivulgação

Publicado 29/12/2023 00:00

Trabalho em uma empresa há oito anos e tenho enfrentado assédio por parte de um diretor. Ele ameaça meu emprego e envia mensagens e fotos perturbadoras pelo WhatsApp. Minha renda é a única fonte de sustento, tenho um filho de 3 anos e moro com meus pais. Preciso deste emprego. O que posso fazer para resolver essa situação?

Anônimo.





Segundo Paulo Klein, se a empresa não possui um sistema de Compliance, com um canal de denúncias que mantenha o anonimato do denunciante, é essencial acionar o setor de Recursos Humanos para uma investigação interna ou por empresa especializada. "Caso o assédio seja confirmado, medidas drásticas, como a demissão de quem a assediou, são imperativas para cessar a conduta prejudicial", pontua.



Entretanto, se a empresa recusar a apuração da denúncia, Klein aconselha buscar a Delegacia Regional do Trabalho. Esta ação resultará em uma fiscalização rigorosa, imposição de multas e a obrigação de implementar medidas preventivas para evitar situações semelhantes.



É importante uma ação imediata diante do assédio no ambiente profissional, garantindo a proteção dos direitos dos trabalhadores, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp: 21 - 99328-9328 - somente para mensagens): Monique Ramos (Águas do Rio), Alan Peixoto (Light), Daiane Becker (Comlurb).