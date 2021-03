Secretaria Estadual de Fazenda informou que depósitos serão realizados ao longo do dia Ricardo Cassiano

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 08/03/2021 14:13 | Atualizado 08/03/2021 14:18

O governo do Estado do Rio de Janeiro confirmou hoje o depósito do salário de fevereiro para o funcionalismo na próxima sexta-feira, dia 12, como a coluna informou no último sábado . Ao todo, 465.979 servidores da ativa, aposentados e pensionistas receberão o pagamento.

O crédito cairá na conta no décimo dia útil, prazo previsto em calendário oficial do Poder Executivo. O valor líquido da folha de fevereiro é de R$ 1,82 bilhão, segundo a Secretaria de Estado de Fazenda.

Publicidade

De acordo com a pasta, os pagamentos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.