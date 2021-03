Ferramenta poderá ajudar no trabalho de servidores do Governo do Estado do Rio Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Publicado 10/03/2021 07:00

Buscando facilitar a rotina dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Planejamento e Gestão lança hoje o 'SIGA WEB APP'. Trata-se da versão de aplicativo web do Sistema Integrado de Gestão de Aquisições – SIGA.



A novidade promete mais agilidade no serviço público: com o app, aprovadores e ordenadores de despesas terão o tempo otimizado na hora de aprovar requisições, processos, pesquisas de mercado, compras diretas, editais, licitações, contratações e NADs (Nota de Autorização de Despesa).



O SIGA WEB APP pode ser acessado pelo link do serviço no Portal de Compras RJ (www.compras.rj.gov.br) ou diretamente na url www.compras.rj.gov.br/mobile