A União terá uma redução de 32% em gastos com licenciamento de software. É o que prevê o Acordo Corporativo nº 10/2021, firmado entre a Secretaria de Governo Digital e a empresa de tecnologia Oracle. O convênio, publicado pelo Ministério da Economia na quinta-feira, estabelece um limite de preços a serem cobrados do governo federal nas licitações de produtos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).



Os órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp) pretendem adquirir, nos próximos 12 meses, cerca de R$ 21 milhões em novos licenciamentos de softwares do fabricante Oracle. Segundo o ministério, com a publicação do acordo, espera-se alcançar uma economia potencial de R$ 8,4 milhões, o que contempla os novos licenciamentos previstos e serviços em TIC.



"A estratégia é observar os produtos mais vendidos para o governo ou ainda aqueles mais demandados por diferentes órgãos e entidades da Administração Pública e estabelecer negociações para limitar preços, e assim estender esse benefício a outros órgãos do governo federal", informou a pasta.

Com o desconto, o governo consegue também reduzir o limite do valor de compra de produtos em tecnologia.