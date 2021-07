Presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira acredita que processo de recuperação será intensificado - Vinicius Magalhães/Divulgação

Presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira acredita que processo de recuperação será intensificadoVinicius Magalhães/Divulgação

Publicado 16/07/2021 19:20

Levantamento divulgado pela Firjan aponta alta de 0,7% no Produto Interno Bruto (PIB) fluminense no primeiro trimestre de 2021 na comparação com os três últimos meses do ano passado. Frente ao primeiro trimestre de 2020, houve retração de 1,7%. Segundo a federação, essa é a queda menos intensa dos meses de crise sanitária na análise interanual.

Os dados são do estudo 'Rio de Janeiro: resultados e perspectivas para o PIB”'. A estimativa feita pela federação mostra que no segundo trimestre de 2020 a queda da atividade econômica fluminense, na comparação com o mesmo período do ano anterior, chegou a 9,9%.



Para o presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, os números mostram que a economia do Estado do Rio "dá sinais de retomada": "Acreditamos que, com a vacinação e um esforço no sentido de solucionar gargalos estruturais, o processo de recuperação seja intensificado. Na indústria de transformação, nossos estudos apontam que o crescimento pode chegar a 4,8% ou até 5% no ano".



Segundo o gerente de Estudos Econômicos da federação, Jonathas Goulart, diante dos resultados do primeiro trimestre, a expectativa é de que o PIB fluminense tenha crescimento de 3,8% em cenário base. "Temos ainda cenários alternativos, dependendo do avanço da vacina e das reformas estruturais. No cenário otimista, nosso crescimento pode ser de 5% no ano", avalia.



REVISÃO DAS PROJEÇÕES PARA 2021



A projeção de crescimento da atividade econômica fluminense para 2021 foi revisada de 2,9% para 3,8% em cenário base - que considera a vacinação completa da população adulta contra a covid-19 até o fim do ano, a normalização da mobilidade no segundo semestre, a maior resiliência da indústria no processo de normalização dos estoques e o avanço das reformas estruturais (como a administrativa e a tributária).

Publicidade

O setor de serviços deve apresentar crescimento de 3,9%. Na indústria, o aumento esperado é de 3,6% e a maior alta deve vir da indústria de transformação (4,8%). Com o crescimento de 3,8% do PIB fluminense, a Firjan espera que a atividade econômica do estado se aproxime do nível de produção de 2019, ficando apenas 0,2% abaixo.



A federação também considera que a antecipação da vacina para a população adulta, o maior ritmo de recuperação de parceiros comerciais e a aprovação de reformas estruturais já no início do segundo semestre podem resultar em crescimento de 5% do PIB fluminense em 2021. Ressalta ainda que atrasos relacionados a essas questões podem levar a crescimento de apenas 2,1%.

Com informações da Firjan