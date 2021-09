Governador Cláudio Castro quer enviar logo as mensagens à Alerj - Foto: reprodução internet

Governador Cláudio Castro quer enviar logo as mensagens à AlerjFoto: reprodução internet

Publicado 08/09/2021 05:20

Hoje é um dia decisivo para o governo fluminense. O governador Cláudio Castro (PL) recebe os chefes dos Poderes e órgãos autônomos (MP, Defensoria e TCE) em um café da manhã, às 9h, no Palácio Laranjeiras, conforme a coluna antecipou no domingo . No encontro, Castro quer detalhar as reformas previdenciária e administrativa exigidas pelo novo Regime de Recuperação Fiscal.

O governador pretende entregar as mensagens à Assembleia Legislativa nesta semana, já que o prazo para as propostas serem discutidas e votadas na Casa é curto — considerando os debates que os temas provocam. Em novembro, as leis relativas ao regime já devem estar valendo.

A extinção dos triênios, por exemplo, é medida obrigatória. E a Alerj só deve aprová-la para os futuros servidores